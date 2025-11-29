«Балтика» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.91.

«Сколько бы его ни хаяли, а «Спартак» есть «Спартак». Был, есть и будет всегда. Кто бы ни был там на лавке, на бровке, наверху, внизу — «Спартак» создавали не эти люди, поэтому он был, есть и останется навсегда. Поэтому игра интересная, тем более после двух побед красно-белых над сильными соперниками — над ЦСКА и над «Локомотивом» в Кубке. Хотя Кубок, как мы уже говорили, какая разница: всё равно не вылетаешь.

«Балтика», на данный момент — открытие чемпионата, но я своё мнение говорил — посмотрим в конце чемпионата, на каком месте балтийцы окажутся. Сейчас у них почти одинаковое количество очков с красно-белыми, но я думаю, что всё равно «Спартак» — фаворит. Как бы там «Балтика» ни старалась, что бы ни делала, но «Спартак» по футболистам, по составу, по исполнителям, конечно, находится выше калининградцев. «Балтика» играет дома, поддержка стадиона, Калининград, команда никогда так наверху долго не держалась, в пятёрке. Поэтому ажиотаж сумасшедший.

Но «Спартак» — есть «Спартак». И он лишний раз три дня назад доказал: «Локомотив» вот, взяли и выиграли. Причём игра была никому особенно не важная с точки зрения результата. Но взяли, обыграли, ещё три забили, и ещё могли забить один или два.

Поэтому я думаю, что здесь может быть или ничья, или 1:2 в пользу «Спартака». Потому что у красно-белых есть преимущество — то, о чём я говорил всегда. Здесь можно ещё скомбинировать с тем, что голы будут, потому что когда играет «Спартак», всегда есть голы. Редко бывает иначе», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».