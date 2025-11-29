Скидки
«Балтика» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на матч 17-го тура РПЛ

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак».

Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 2.31.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
«Балтика» в этом сезоне перестаёт удивлять, до зимней паузы осталось всего два тура в чемпионате России, а команда Андрея Талалаева всё ещё в первой пятёрке. И если бы калининградцы так часто не играли вничью, то могли быть и выше. В Кубке России тоже всё неплохо, даже несмотря на выход лишь в Путь регионов по итогам группового этапа. На этой неделе в нижней части сетки «Балтика» уже выбила «Торпедо», и теперь весной ей предстоит сыграть на своём поле с «Зенитом».

«Спартак» проводит очередной неоднозначный сезон. С одной стороны, ни в одном из турниров ещё ничего не потеряно, а с другой — невнятных матчей в первой части хватало. Удивительно другое, когда красно-белые вроде бы выправили ситуацию, одержали четыре победы в пяти матчах, то последовала отставка Деяна Станковича. Теперь командой временно руководит Вадим Романов. При нём «Спартак» обыграл армейцев в чемпионате и довёл до конца противостояние в Кубке России против «Локомотива». На этой неделе красно-белые обыграли команду Галактионова в Черкизове и вышли в полуфинал Пути РПЛ, где весной встретятся с московским «Динамо».

Я уже выше напомнил, что в этом чемпионате «Балтика» проиграла лишь раз в 16 турах, да и то в Москве в меньшинстве и армейцам, на пятой компенсированной минуте пропустив единственный мяч. Поэтому я с трудом верю в три очка для «Спартака», тем более в Кубке России Романов во втором тайме выпустил всех лидеров, а вот «Балтика» переиграла «Торпедо» малой кровью. Да и встреча пройдёт в Калининграде, где Андрей Талалаев и его футболисты захотят подарить праздник местным болельщикам», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

