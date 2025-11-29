«Балтика» — «Спартак»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России 29 ноября

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Балтика» дома действует смелее, чем на выезде, — команда старается сразу поджимать соперника и ловить его на ошибках. Для балтийцев и их главного тренера Андрея Талалаева это принципиальная игра. Важно доказать, что результат встречи в первом круге — это не случайность. Тогда калининградцы сенсационно в гостях обыграли москвичей 3:0.

«Спартак» после паузы на сборные выглядит классно, после ухода Станковича победили в двух дерби подряд (с ЦСКА и «Локомотивом» в Кубке). В том, что гости забьют, я не сомневаюсь, но и для хозяев это очень важная встреча. Такая ситуация вполне может привести к обмену голами», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».