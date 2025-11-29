«Монако» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.89.

«Монако» в этом сезоне вновь представляет Францию в Лиге чемпионов, но пока в главном клубном турнире Европы монегаски выглядят не очень. Если ничьи с «Ман Сити» и «Тоттенхэмом» — неплохой результат, то поражение в Брюгге 1:4 и ничья на этой неделе против кипрского «Пафоса» — иначе как провал назвать нельзя. Поэтому с одной победой и шестью очками «Монако» располагается лишь на 23-й строчке и может остаться без плей-офф. В Лиге 1 у команды Себастьена Поконьоли положение так себе, позади уже 13 туров, а она лишь на восьмой строчке. И уже на восемь очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов и, естественно, участвует в нынешнем розыгрыше турнира. Там парижане на этой неделе выдали настоящее голевое пиршество на пару с «Тоттенхэмом», но победа осталась за французами 5:3. С 12 очками после пяти туров команда Луиса Энрике занимает второе место, отставая от «Арсенала» на три очка. Что касается французской Лиги 1, то тут парижане не так ультимативны, как в прошлом сезоне. Уже в середине сентября они проиграли «Марселю», но при этом турнирную таблицу возглавляют, хотя команда Роберто Де Дзерби всего в двух очках позади.

«Монако» против «ПСЖ» — всегда украшение чемпионата Франции, например, в прошлом сезоне эти команды играли в Суперкубке, и судьбу трофея решил единственный гол Дембеле в компенсированное время. Но нынче «Монако» в плохой форме, и в шести последних матчах команда лишь раз смогла сыграть «на ноль», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».