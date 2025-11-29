«Милан» — «Лацио»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Лацио».

Ставка: «Лацио» не забьёт за 2.05.

«Субботние игры 13-го тура Серии А закрывает матч в Милане. Одноимённая команда принимает «Лацио». Сразу скажу о том, что хозяева являются фаворитами. На их победу предлагается очень даже неплохой коэффициент. И это неудивительно. Всего лишь одно поражение в 13 матчах у «Милана» в сезоне-2025/2026. И проиграли они в первом же для себя матче дома футбольному клубу «Кремонезе». 13 игр — одно поражение, восемь побед, четыре ничьих и в итоге второе место в чемпионате.

Последние шесть матчей между командами в Милане принесли следующие результаты: пять побед хозяев и одно поражение, которое произошло в марте этого года: удаление у «Милана» на 67-й минуте, реализованный пенальти на 90+8-й и итоговый счёт 1:2. В тот день всё было против хозяев.

Считаю, что вариант обе забьют — нет тоже неплохой. И результаты обеих команд заставляют думать именно над эти прогнозом. В 12 матчах чемпионата с участием «Лацио» лишь раз на табло не было нуля! В 50% матчах команда не смогла забить. А «Милан» в семи играх оставил свои ворота на замке.

А я выбираю вариант, что «Лацио» не забьёт. Опытнейший Майк Меньян, голкипер «Милана», со своей пятёркой защитников Павловичем, Габбия, Томори, Салемакерсом и молодой звездой итальянской сборной 19-летним Бартезаги, не позволят игрокам «Лацио» забить, уверен. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».