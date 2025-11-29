«Металлург» — «Барыс»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Металлург» Магнитогорск – «Барыс».

Ставка: победа «Металлурга» и тотал больше 5.5 за 2.02.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хороший шанс на гарантированный выигрыш обещает ставка на победу «Магнитки» с солидной разницей и тоталом в 6-7 шайб или даже больше. Разница в классе между командами слишком велика. А угрозу недонастроя со стороны хозяев нивелировало состоявшееся в четверг болезненное домашнее поражение, которое подопечным Разина нанёс омский «Авангард». Разозлённый «Металлург» будет действовать в полную силу, и останавливать мощных соперников «Барысу» просто нечем.

В первую очередь у казахстанцев и близко нет такого голкипера, как Серебряков, отбивший в Магнитогорске 58 бросков. У команды Кравца всё в порядке с дисциплиной и пахотой, но этого против сталеваров недостаточно. Ну а результативный исход встречи не вызывает сомнений потому, что и «Металлург» — чуть ли не самая «верховая» команда в лиге. И «Барыс» в матчах с лидерами лиги традиционно пропускает по 4-5 шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».