«Спартак» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч «Спартак» – «Лада».

Ставка: ТМ 4.5 за 3.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Несмотря на то что хозяева выиграли дважды подряд у топ-клубов Востока, а гости во второй половине ноября на мини-спаде – считаю, что шансы зацепиться за положительный результат у «Лады» есть. Ведь «Спартак» в двух предыдущих встречах прыгал выше головы, выходя на лёд под девизом «Так дальше жить нельзя». Теперь, когда негатив от предыдущих поражений сгладился свежими успехами, а давление руководства на тренера и игроков уменьшилось, неизбежно возникнет желание перевести дух. Ведь невозможно постоянно выходить на лёд в состоянии максимального напряжения.

«Лада» вполне способна воспользоваться даже небольшой расслабленностью. В четверг тольяттинцы показали, как могут цепляться за результат, – уступали ЦСКА 0:3 и едва-едва не отыграли эту разницу. Терпеть и работать команда Десяткова умеет не хуже. Матч будет нервным, малорезультативным (максимум четыре гола на двоих) и запросто может принести гостям два очка», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».