«Челси» — «Арсенал»: стал известен фаворит лондонского дерби

30 ноября в матче 13-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Сойдутся две лучшие команды чемпионата Англии на данный момент.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.35 — около 29%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.