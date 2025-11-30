Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Челси» — «Арсенал»

30 ноября в матче 13-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.35 — около 29%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 6.50. Следом идёт победа «Арсенала» 1:0 за 7.50, а также 2:0 в пользу «канониров» (8.60).