«Челси» — «Арсенал»: прогноз на матч

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют — нет за 2.12.

Обе команды в середине недели оставили море сил и эмоций в Лиге чемпионов. «Челси» принимал «Барселону» (3:0), а «Арсенал» сражался с «Баварией» (3:1). В принципе, скамейка запасных у соперников достаточно глубокая, лишь четырём—пяти игрокам нет равноценной замены. Второй момент — в минувшем туре АПЛ победили с запасом и берегли силы в концовке, а в Лиге чемпионов играли дома. Никаких перелётов.

Напрашивается «обе забьют — нет» за 2.12. С одной стороны, «Челси» вовсе не так хорош у своих ворот, как может показаться. Проблемы во многом маскируют вдохновенные действия голкипера Роберта Санчеса. Но всё один к одному: самая надёжная оборона АПЛ с командой, не пропускающей три тура. Повышенная значимость результата. И плотный график — третья игра за неделю. Как ни крути, а оглядываться на свои ворота придётся.