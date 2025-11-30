Скидки
Названы шансы «Реала» победить «Жирону» в чемпионате Испании

Названы шансы «Реала» победить «Жирону» в чемпионате Испании
Комментарии

30 ноября в матче 14-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.42, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 6.80 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.80 — около 16%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

