Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги

«Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» Мадрид от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Реал» победит с форой (-1.5) за 2.02.

Материалы по теме
«Челси» — «Арсенал». Не пора ли хоронить интригу?
«Челси» — «Арсенал». Не пора ли хоронить интригу?

Мадридцы летали в Грецию, взяли три очка с местным «Олимпиакосом». Хочется верить, развеялись. Пора возвращаться к внутренним делам. Теперь предстоит выезд в Жирону. После исторического сезона и попадания в Лигу чемпионов каталонцы чувствуют себя всё хуже и хуже.

Проседание результатов год назад встретили с пониманием: часть лидеров растащили, играть приходится на два фронта, ресурсов нет. Теперь дело дошло до полноценной борьбы за выживание, а поводов для оправданий не находится. Шутка ли — жалкие 11 очков за 13 туров, 18-я строчка. «Жирона» пропускает больше всех в чемпионате Испании — уже 25 мячей, то есть почти по два за 90 минут.

Пожалуй, отличная возможность для гранда переключиться и вернуться на победный путь. Любопытно, что в четырёх последних очных встречах мадридцы забивали как минимум два раза и побеждали всухую. Ставить на оборону гостей не рискнём, в последнее время ошибок многовато. А вот победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.02 или ИТБ 2.5 гола «Реала» за 2.07 смотрятся хорошо. Свои три мяча лидер чемпионата наверняка найдёт.

Материалы по теме
«Рома» — «Наполи». Конте меняет лидера в чемпионате Италии
«Рома» — «Наполи». Конте меняет лидера в чемпионате Италии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android