«Жирона» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч Ла Лиги

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» Мадрид от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Реал» победит с форой (-1.5) за 2.02.

Мадридцы летали в Грецию, взяли три очка с местным «Олимпиакосом». Хочется верить, развеялись. Пора возвращаться к внутренним делам. Теперь предстоит выезд в Жирону. После исторического сезона и попадания в Лигу чемпионов каталонцы чувствуют себя всё хуже и хуже.

Проседание результатов год назад встретили с пониманием: часть лидеров растащили, играть приходится на два фронта, ресурсов нет. Теперь дело дошло до полноценной борьбы за выживание, а поводов для оправданий не находится. Шутка ли — жалкие 11 очков за 13 туров, 18-я строчка. «Жирона» пропускает больше всех в чемпионате Испании — уже 25 мячей, то есть почти по два за 90 минут.

Пожалуй, отличная возможность для гранда переключиться и вернуться на победный путь. Любопытно, что в четырёх последних очных встречах мадридцы забивали как минимум два раза и побеждали всухую. Ставить на оборону гостей не рискнём, в последнее время ошибок многовато. А вот победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.02 или ИТБ 2.5 гола «Реала» за 2.07 смотрятся хорошо. Свои три мяча лидер чемпионата наверняка найдёт.