«Рома» — «Наполи»: определён фаворит матча

30 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 2.95.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.