«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч в Риме

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02.

Соперники в середине недели отметились домашними встречами в еврокубках. Однако если гости разобрались с «Карабахом» во вторник, то хозяева принимали «Мидтьюлланн» в Лиге Европы в четверг. Ротация состава была, но несколько игроков основы всё равно получили дополнительную нагрузку. И всё-таки линия кажется слишком перекошенной в пользу римлян.

Состав у «Наполи» посильнее, уверенность после международной паузы возвращена, статистика очных встреч резко положительная. Всего одно поражение в 10 последних случаях. На Х2 дают скромные 1.49, сгодится разве что для экспресса. Придётся выбирать между победой «Наполи» с нулевой форой за 2.13 и ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02. Нам больше нравится второй вариант. «Рома» пропускает мало, однако мотивированный действующий чемпион способен это исправить.