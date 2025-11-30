Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч в Риме

«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02.

Материалы по теме
«Челси» — «Арсенал». Не пора ли хоронить интригу?
«Челси» — «Арсенал». Не пора ли хоронить интригу?

Соперники в середине недели отметились домашними встречами в еврокубках. Однако если гости разобрались с «Карабахом» во вторник, то хозяева принимали «Мидтьюлланн» в Лиге Европы в четверг. Ротация состава была, но несколько игроков основы всё равно получили дополнительную нагрузку. И всё-таки линия кажется слишком перекошенной в пользу римлян.

Состав у «Наполи» посильнее, уверенность после международной паузы возвращена, статистика очных встреч резко положительная. Всего одно поражение в 10 последних случаях. На Х2 дают скромные 1.49, сгодится разве что для экспресса. Придётся выбирать между победой «Наполи» с нулевой форой за 2.13 и ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02. Нам больше нравится второй вариант. «Рома» пропускает мало, однако мотивированный действующий чемпион способен это исправить.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android