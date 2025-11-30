Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений

30 ноября во встрече 13-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» примет «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 17:05 мск.

Мерсисайдцы потерпели три поражения подряд во всех турнирах.

Несмотря ни на что, букмекеры по-прежнему верят в гостей. Победа «Ливерпуля» идёт примерно за 1.80, что соответствует около 56% вероятности.

Успех «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.30, ничья — коэффициентом 4.10.

Аналитики при этом ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча предлагают за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.51. Гол Салаха оценивается в 2.15.