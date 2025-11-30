«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз на игру АПЛ

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

В атаке у «молотобойцев» есть кем бить по слабым местам «Ливерпуля». Джаррод Боуэн и Лукас Пакета уже по три раза отличились в нынешнем сезоне, Каллум Уилсон — один из лучших завершающих лиги, а вернувшийся в строй Крисенсио Саммервилл способен разрывать свободные зоны за спиной фулбеков. Все трое идеально подходят под план Нуну: переждать высокий блок Слота и ударить в контратаке.

Но и «Вест Хэм» далеко не эталон надёжности у своих ворот — пять пропущенных мячей за те же три последних тура наглядно это подтверждают. Команда много атакует, активно подключает крайних защитников и часто оставляет опорную зону оголённой. В гостях у такой модели «Ливерпуль» со своим набором креативных игроков атаки просто обязан создавать моменты, даже с учётом кризиса.

Сложно делать ставки на результат. Мерсисайдцы способны как наконец снять напряжение уверенной победой, так и провалиться под очередным шквалом критики. А вот сценарий с обменом голами напрашивается сам собой. Две команды с яркими атаками, хромающей обороной и огромным давлением на результат.