«Сочи» — «Динамо» Махачкала: букмекеры оценили шансы команд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи местный одноимённый клуб примет «Динамо» из Махачкалы в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Это битва прямых конкурентов по турнирной таблице: «Сочи» идёт 15-м с восемью очками, динамовцы располагаются на 13-й строчке с 14 очками. Стартовый свисток — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.67, что приблизительно составляет 37% вероятности.

Ничья идёт за 3.05 (32%), а победа «Сочи» оценивается в 3.10 (31%).

Вместе с тем аналитики склоняются к нерезультативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.44, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.80.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.23.