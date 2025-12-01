«Сочи» — «Динамо» Мх: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо» Мх от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 2.12.

В первом круге соперники оформили нулевую ничью. До перерыва не создали вообще ничего, во втором тайме «Динамо» смотрелось бодрее. Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям, что вызывает сомнения. Посмотрите на их результаты вдали от Дагестана. Два очка в восьми матчах! Побед нет, забито всего два мяча, зато пропущено — аж 15.

«Сочи» в родных стенах тоже не блещет, однако прямого конкурента в октябре обыграл. Речь про 3:0 с «Пари НН». Линия позволяет не мудрить и заиграть победу «Сочи» с нулевой форой за отличный коэффициент 2.12. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Сочи» за 2.27. В последнее время махачкалинцы повадились пропускать на ровном месте. Возможно, на фоне слабых результатов просела уверенность.