ЦСКА — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит матча КХЛ

ЦСКА — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит матча КХЛ
Комментарии

1 декабря в Москве ЦСКА примет «Салават Юлаев» на льду «ЦСКА-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.

