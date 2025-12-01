Скидки
ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ЦСКА победит за 1.90.

ЦСКА, конечно, ожидал трудностей, однако совсем в ином масштабе. Куда более скромном. Вместо периодических сбоев и четвёртого-пятого места в конференции к началу зимы болельщики наблюдают разочарование за разочарованием и девятую строчку Запада. Ниже только «Лада» и «Сочи», у которых принципиально иные ресурсы и амбиции.

Смотреть на Игоря Никитина временами откровенно больно. Спенсера Мартина отправили восвояси, выменяли из Уфы Александра Самонова. Поражения продолжаются. В последнее время весьма чувствительные. 2:5 от минского «Динамо», где трудится старый знакомый Дмитрий Квартальнов. 1:4 – от СКА. И вот теперь в Москву пожалует «Салават Юлаев».

ЦСКА продолжает домашнюю серию, причём график приятный: после СКА отдыхали 2,5 дня, после «Лады» — 3,5. Времени восстановиться, потренироваться и прийти в себя было в достатке. Второй момент — «СЮ» на выезде совсем не блещет. 13 очков за 18 игр, 10 поражений в основное время, 47 пропущенных шайб. ЦСКА дома заметно увереннее. Предпосылок для высокой результативности тут не видно, но фаворит понятен. Возьмём П1 за 1.90.

