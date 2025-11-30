Скидки
«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов».

Ставка: гол после 76-й минуты за 1.86.

30 ноября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
«Это игра, в которой «Краснодар» попытается вернуться в единоличные лидеры чемпионата, для этого нужна победа, она здесь наиболее вероятна. Команда сильно прибавила в прагматизме: нынешний чемпионский «Краснодар» максимально собирает очки в тех матчах, где обязан это делать. Встреча с «Крыльями Советов» как раз из этой категории. Поэтому букмекеры ожидаемо дают очень маленький коэффициент на чистую победу хозяев, что, конечно, не слишком интересно.

«Крылья Советов» играли в Кубке на день позже краснодарцев, в матче с «КАМАЗом» уже выходили многие из тех, кто появится в старте в Краснодаре. Это ещё один выезд, непростой отрезок, дополнительная нагрузка может сказаться, несмотря на то что время на восстановление у самарцев было. Плюс силы ушли и на перелёт. «Краснодар» же играл дома и на сутки раньше, поэтому кубковая встреча вряд ли как-то скажется на игре команды Мурада Мусаева.

Интересный момент: «Крылья Советов» совершенно по-разному проводят таймы. 80% голов забивают во вторых таймах — такого перекоса нет больше ни у кого в лиге. И при этом обе команды объединяет ещё одна важная деталь: и «Краснодар», и «Крылья Советов» особенно сильны в концовках. На последние 15 минут плюс добавленное время у каждой команды приходится по восемь забитых мячей, это их самый результативный отрезок.

С учётом стиля игры, вероятного сценария матча и того, что «Краснодар» будет дожимать соперника, гол хозяев в концовке выглядит максимально вероятным. Но и «Крылья Советов», если «выживут» до финального отрезка, тоже могут воспользоваться моментом. Однако в одном я почти не сомневаюсь: гол в последние минуты этой встречи — это то, на что здесь действительно можно рассчитывать», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

