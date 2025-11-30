«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 30 ноября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Московский «Локомотив», четвёртая команда чемпионата на данный момент, отправляется в гости в Ростов-на-Дону. «Ростов» в последних трёх матчах победу одержал и два раза проиграл. В прошлом туре «Ростов» уступил «Крыльям», уступил по делу, ещё и потерял Чистякова по дисквалификации. И в Кубке на этой неделе «Ростов» выиграл у «Нефтехимика» (3:1), прошёл дальше в Пути регионов. «Локомотив» в этот Путь регионов спустился после двухматчевого противостояния с московским «Спартаком».

У «Локомотива» не все сыграют, в частности Бакаев. Есть ощущение, что «Локомотив» сейчас не очень хорошо бежит. Да, с «Краснодаром» в целом была неплохая игра. Со «Спартаком» первый тайм был достойный, второй тайм откровенно «Локомотиву» не удался.

«Ростов» — команда, играющая много через длинные передачи, через подбор, единоборства. И, конечно, «Локомотиву» под этот футбол будет непросто подстроиться. Тем не менее надо это сделать Галактионову, который продлил контракт с железнодорожниками. Официально об этом на днях было объявлено. В общем, тоже жду футбол обоюдоострый, с моментами и с реализацией, достойной реализацией. В случае чего Батраков может навесить со штрафного хорошо или подать со штрафного, ну, или пробить со штрафного. В общем, стандарты у «Локомотива» очень неплохо работают с Батраковым. Бакаева из-за дисквалификации не будет, но может сыграть Пиняев. Также возможен вариант, при котором Галактионов будет действовать с четырьмя полузащитниками. Варианты есть. А варианты забить будут у тех и у других. Главное, чтобы они не подвели в реализации. «Обе забьют» за 1.8 — мой вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».