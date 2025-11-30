«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.10.

«Очень интригующая, очень интересная встреча нас ждёт в Грозном, где «Ахмат», потерпевший четыре поражения подряд и очень давно не выигрывающий, потихонечку падающий в турнирной таблице, сыграет с московским «Динамо». Между командами всего четыре очка. Уже «Ахмат» на границе с зоной стыковых матчей — на 12-м месте.

Черчесов против Гусева — это весьма любопытная дуэль. Пока со своей задачей Ролан Александрович справляется неплохо. Была победа над махачкалинцами, и в ответном матче всё-таки не без проблем, но динамовцы по главному результату прошли «Зенит» и остались в Пути РПЛ Кубка России. Теперь, как мы помним, задача у Гусева выиграть оставшиеся матчи с «Ахматом» и «Спартаком» в чемпионате. Сделать это будет непросто, но мы видим, что «Динамо» с Гусевым команда более гибкая, в отличие от Карпина, который редко менял схемы и функционал игроков. Гусев в двух матчах уже предложил разные схемы, разные варианты, в том числе и с тремя центральными защитниками с «Зенитом», а с «Махачкалой» — с очень обширной атакующей группой.

С «Ахматом», который не играл в Кубке на неделе и целенаправленно готовился к этому матчу, может качнуться в абсолютно любую сторону. Грозненцам хочется прервать свою серию неудач. Где-то не по игре «Ахмат» всё-таки скатился по результату. «Динамо», конечно, хочет выправить своё турнирное положение, и плюс мотивацию Гусева мы прекрасно понимаем.

«Обе забьют и тотал больше 2.5» — мой вариант за 2.1. Жду развесёлый футбол в этой паре», — приводит слова Генича «РБ Спорт».