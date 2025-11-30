«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: победа «Ахмата» по владению мячом с форой (+11%) за 1.83.

«Ролан Гусев по-прежнему работает в парадигме задачи выиграть три матча на своём отрезке в чемпионате. Несмотря на поражение от «Зенита», «Динамо» остаётся в верхней части сетки, в чемпионате необходимо продолжать побеждать, чтобы Гусев получил шанс быть утверждённым на пост главного тренера. Одна победа над «Махачкалой» уже есть. Теперь следующий соперник — «Ахмат» в Грозном.

Основные принципы игры «Динамо», думаю, останутся теми же, что и в матче с махачкалинским «Динамо» — схема 4-4-2, высокие фланги и сдвоенный центр. Возможны точечные изменения: например, Рубенс может снова выйти в опорной зоне, как и против «Зенита». «Динамо» будет играть на победу, но сама по себе эта формация подразумевает меньше владения мячом по сравнению с тем, что было при Карпине. Тогда команда значительно лучше контролировала мяч, что обеспечивало и высокий процент владения, и быстрый возврат при прессинге. У Гусева иной подход.

Мы это уже увидели: с махачкалинцами у москвичей было 54% владения, что немного для домашнего матча, да ещё и при игре в большинстве в концовке. Поэтому и с «Ахматом» приоритеты, скорее всего, будут похожими. К тому же у «Ахмата» не будет Гандри, команде тоже нужно играть на победу, если «Динамо» забьёт рано, владение может сместиться в сторону хозяев. Важно учитывать, что линии по владению у букмекеров, вероятно, ориентируются на карпинские цифры. В первом очном матче у «Динамо» было 58% — цифра, которая сейчас едва ли повторится. «Ахмат» в целом достаточно уверенно владеет мячом, такого дисбаланса как тогда я здесь не ожидаю.

Сейчас предлагается фора на владение (+11%) на «Ахмат» и (−11%) на «Динамо». Чтобы ставка на хозяев сыграла, им нужно не опуститься ниже 45% владения. Считаю, «Ахмат» эту фору сохранит — владение будет близким к равному, и плюс 11% у хозяев должны удержаться», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».