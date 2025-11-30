«Зенит» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 за 1.85.

«Зенит» сыграет домашний матч против «Рубина». У казанцев не будет Мирлинда Даку, причём и по дисквалификации, и по травме. Так уж совпало, что постоянно в последних матчах без Даку «Рубин» играет против «Зенита». Но посмотрим, как будет сейчас, что получится. И если нет Даку, то не очень понятно, кто у «Рубина» будет забивать.

«Зенит» очень неплохо действует в обороне. Даже с экспериментальной парой центральных защитников Алип — Эракович в Кубке мы видели, что моментов у «Динамо» практически не было. Тут вопрос смелости и агрессивности соперника.

«Зенит» играет дома, и сейчас ключевые матчи, потому что в прошлом сезоне, как мы помним, в конце календарного года «Зенит» проиграл «Крыльям» и «Акрону». Это сильно аукнулось «Зениту» уже в весенней части. Сейчас матч против «Рубина», и ни в коем случае, конечно, нельзя «Зениту» терять очки. И мне кажется, Семак это прекрасно понимает. Он вроде нащупал какое-то сочетание впереди: игроки неплохо взаимодействуют. Поэтому, мне кажется, проблем особо у «Зенита» быть в этом матче не должно. «Зенит» не очень хорош в реализации — именно по количеству созданных моментов. Но здесь, я думаю, что 1-2 мяча, максимум 3, хватит для победы.

Мой прогноз — «победа «Зенита» и тотал меньше 3.5» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».