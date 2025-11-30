«Зенит» — «Рубин»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — «Рубин».

Сатвка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Будет очень упорный матч. Отсутствие Даку — минус скорее как раз для «Зенита», чтобы вскрыть оборону «Рубина». Казанцы вязко играют в защите, особенно на выезде, и не дают шансов никому. «Зениту» тоже особо много «Рубин» не позволит.

«Зенит» будет иметь территориальное преимущество и владеть мячом, но будет очень сложно доставлять проникающие передачи в штрафную. Есть вероятность победы «Зенита», но я сильно не рискую. Без Даку «Рубин» тоже вряд ли забьёт, поэтому тотал меньше 2.5.

Второй вариант: индивидуальный тотал угловых «Зенита» больше 6.5, потому что через фланги он будет пытаться вскрывать и прострелов будет много. С «Рубином» это очень хорошее оружие, тем более дома.

И третья ставка: тайм/матч — X/П1. Думаю, первый тайм «Рубин» выстоит, а во втором всё-таки «Зенит» добьёт», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».