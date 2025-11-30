Скидки
«Зенит» — «Рубин»: прогноз Романа Гутцайта на матч 17-го тура чемпионата России

Аудио-версия:
Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Ставка: ТБ 3.5 за 3.05.

«Обе команды проводили кубковые встречи посреди недели. Внимательно следил за матчем «Динамо» – «Зенит», несмотря на вылет по сумме двух игр, команда Сергея Семака мне очень понравилась. Честно скажу, не так часто в последнее время «Зенит» оставлял подобные эмоции, но здесь они сыграли в высоком темпе, создали много моментов, видно, что некоторые игроки находятся в отличной форме. Это касается, например, Педро, который прекрасно действует в полузащите, и Глушенкова, у которого всегда видно и мотивацию, и мастерство. Со скамейки вышел Соболев, поборолся, поработал, Луис Энрике начинал в центре атаки, потом сместился на фланг — и тактические перестроения, и командный рисунок игры у «Зенита» были на хорошем уровне. Конечно, они могли и должны были забивать больше.

С «Рубином» другая история. Команда Рашида Рахимова проводит непростую концовку сезона — много малорезультативных матчей, что объясняется организованной и структурной игрой. Но если у «Зенита» целая группа ярких и креативных индивидуальностей: Педро, Глушенков, Луис Энрике, все они в форме, у «Рубина» эта структурность проявляется прежде всего в обороне. Создавать моменты с казанцами сложно, по идее, «Зенит» должен справиться за счёт класса исполнителей.

В Санкт-Петербурге крыша и идеальное поле, а значит, ни дождь, ни снег не помешают командам играть в качественный и результативный футбол. Поэтому надеюсь, что в Петербурге будет много голов», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

