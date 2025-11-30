«Челси» — «Арсенал»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.28.

«Арсенал» подходит к дерби в более собранном состоянии, на мой взгляд. Возвращение Мартина Эдегора в основу стало важной новостью — капитан снова поведёт игру команды, и это сразу добавляет уверенности в контроле мяча. Но «Арсенал» и без него играет просто прекрасно, разрывая одного соперника за другим, включая даже «Баварию».

«Челси» тоже сейчас в прайме, команда неплохо выглядит, что показал домашний разгром «Барселоны» (3:0). Но, мне кажется, они пока не готовы к большим свершениям, им не хватает опыта. «Арсенал» же с Артетой не первый год охотится за трофеями. Поэтому думаю, что они смогут забрать свои три очка», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».