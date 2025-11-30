«Челси» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ 30 ноября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.47.

«Вот это будет очень хорошая игрушечка. «Челси» — тёмная лошадка в этом противостоянии. Играют дома, они ту же «Барселону» сейчас вообще 3:0 вынесли. Вроде бы «Челси» можно считать фаворитом, но «Арсенал» — тоже не подарок. Обе команды сильные, в таблице идут рядышком: гости на первом месте, а хозяева на втором. Две хорошие команды, которые много забивают и не так много пропускают. Очень интересно будет понаблюдать за этим матчем.

«Арсенал» недавно в Лиге чемпионов «Баварию» переиграл. Хотя я говорил, что «Бавария» должна была побеждать, но у команды всё хорошо, она на ходу. И я почему-то склоняюсь к тому, что гости в этом матче не проиграют. Команды равные, предсказать сложно, но «Арсенал» может выстоять натиск «Челси». «Челси» дома побежит в атаку, будет создавать моменты, но «Арсенал» — крепкая команда, которая очень мало пропускает и много забивает.

И если вспомнить, что «Челси» дома 3:0 вынес «Барселону» — да, есть кураж. Но «Арсенал» — это та команда, которая этот кураж может сбить, потому что они умеют обороняться. Хозяевам будет тяжело, несмотря на то, что играют дома и понесутся вперёд. Это лондонское дерби, и гости дадут хороший отпор. Да, «Челси» в последних трёх матчах вообще не пропускает — это говорит о порядке в обороне. Когда-то эта серия должна закончиться. В этом матче «Арсенал» однозначно взломает оборону «Челси».

Если взять последние очные матчи между ними, то из шести последних встреч «Арсенал» выиграл четыре. Это тоже скажется — футболисты такие вещи всегда знают. Не скажу, что «Арсенал» легко приедет и возьмёт три очка, нет. Но то, что очки возьмут — да. Команда тактически грамотная, в обороне порядок, в атаке всё идёт. Поэтому я считаю, что «Арсенал» забьёт, и «Челси» тоже забьёт. Будет такая боевая ничья», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».