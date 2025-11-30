Скидки
«Рома» — «Наполи»: ставка Игоря Семшова на матч Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Наполи».

Ставка: победа «Ромы» за 2.65.

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
«Назначение Гасперини внезапно принесло результат: «Рома» впервые за 10 лет возглавила таблицу благодаря победе над «Кремонезе». За семь последних матчей «волки» потерпели только одно поражение, а их атакующая игра прогрессирует — команда стабильно забивает не менее двух мячей за игру. При Гасперини стали забивать практически всё, что не может не радовать наставника хозяев.

После перерыва «адзурри» демонстрируют прогресс под руководством Антонио Конте. Две уверенные победы — над «Аталантой» 3:1 и «Карабахом» 2:0 — подтверждают успешность новой схемы 3-4-3. В матче с азербайджанцами «Наполи» установил рекордный показатель ожидаемых голов (xG) — 3.48. Вингеры Давид Нерес и Ноа Ланг ярко проявили себя, забив все три гола, а для голландца это была первая точная атака за «Наполи».

Близкое соотношение коэффициентов справедливо, но предпочтение — хозяевам. «Наполи» сильнее дома, но в гостях последние матчи не радуют: пять поражений из шести. В противоположность, «Рома» уверенно движется в прекрасной форме с тремя победами подряд на своём поле. Поэтому рекомендую сделать ставку на победу «Ромы», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

