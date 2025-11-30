«Рома» — «Наполи»: прогноз Александра Мостового на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Рома» — «Наполи».

Ставка: ничья за 2.99.

«Я думаю, что это очень интересный матч. Исходя из того, что мы давно уже не видели «Рому» на первом месте, так уж откровенно говоря. Понятно, что начало сезона, только треть сезона прошла, но всё равно непривычно. Я сейчас смотрю таблицу и, честно, впечатлён, что «Рома» идёт первой. Мы привыкли видеть эту команду в последние годы на пятом, шестом, максимум четвёртом месте, борющейся за путёвку в Лигу чемпионов. Поэтому, конечно, приятно видеть эту команду наверху, значит, что-то там у них получается, что-то сработало.

Ну, а «Наполи» — чемпион Италии, и понятно, что они хотят повторить успех, хотят снова быть в гонке. Поэтому игра будет очень интересная, потому что и у тех и у других есть свои задачи и амбиции. Трудно здесь предсказать победителя, потому что многое будет зависеть от составов, от того, кто в каком состоянии подошёл. Оба клуба играли в еврокубках, нагрузка приличная, и это тоже может сказаться.

Поэтому здесь, скорее всего, просматривается ничейный результат. Я думаю, что где-то 1:1 может быть, потому что обе команды будут играть аккуратно и без лишнего риска. И «Рома» захочет удержаться наверху, и «Наполи» не захочет отпустить прямого конкурента. Думаю, что так», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».