«Жирона» — «Реал»: прогноз Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Реал».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.02.

Жиронцы начали показывать лучшие результаты. Мичел Санчес укрепил оборону и упростил атакующую схему, что принесло пять очков за четыре тура. В последней игре бело-красные сыграли вничью с «Бетисом» 1:1 и показали достойную игру против сильного соперника. На домашнем поле «Жирона» набрала восемь очков за четыре матча, допустив лишь одну слабую игру — против «Овьедо» (3:3). Я бы отметил голкипера хозяев Пауло Гассанигу – количество сейвов порой зашкаливает, но всё дело в стабильности. В предстоящем матче многое решит его игра.

В Мадриде напряжённая ситуация. После поражения от «Ливерпуля» в ЛЧ и ничьих с «Райо Вальекано» и «Эльче» «сливочные» оказались в затруднении. Проблемы в обороне и травмы защитников сказываются: за семь выездных матчей пропущено девять голов, а недавняя встреча с «Олимпиакосом» лишь усилила тревоги. Три поражения за последние пять выездных игр в Ла Лиге — поводы для беспокойства, но матч с аутсайдером — отличная возможность исправиться.

Хозяева стабильно забивают: в шести последних матчах подряд. Килиан Мбаппе в отличной форме, а команда Хаби Алонсо — одна из самых результативных Лиги с 28 голами за 13 туров. В двух последних выездных личных встречах мадридцы отличались результативностью. Делая ставку, выбираю тотал больше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».