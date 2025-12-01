Скидки
«Динамо» — «Торпедо»: назван фаворит матча КХЛ

«Динамо» — «Торпедо»: назван фаворит матча КХЛ
1 декабря в Москве «Динамо» примет «Торпедо» на льду «ВТБ-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом бело-голубых. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.07, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 3.10. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.25.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.

