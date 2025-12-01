Скидки
«Динамо» — «Торпедо»: прогноз на матч 1 декабря

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Динамо» победит за 2.07.

Нижегородцы замечательно начали жизнь без Игоря Ларионова. Не дёргались из-за ужасных результатов в предсезонке, открыли регулярный чемпионат мощной серией побед. С тех пор уверенно держатся в топ-4. По потерянным очкам всё не так здорово, однако «Динамо» на прошлой неделе прекрасно показало, что эти самые очки ещё надо набрать. Даже когда напротив худшие клубы лиги.

Надо сказать, что при Ларионове «Торпедо» ужасно играло против «Динамо». Даже если вынести за скобки Кубок Гагарина и оставить только гладкое первенство, получается вот что: одна победа в семи последних матчах. Да и та в серии буллитов после ничьей 4:4 в основное время. Учитывая падение результатов гостей в предыдущую неделю, будем отталкиваться от бело-голубых.

Выделяются два варианта. Первый — ИТБ 2.5 гола «Динамо» за 1.70. Коэффициент хорош, но с реализацией часто возникают проблемы, а негативный новостной фон явно не способствует укреплению нервов. Так что мы предпочтём победу «Динамо». Здесь коэффициент мощнее, 2.07.

