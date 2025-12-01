«Болонья» — «Кремонезе»: прогноз на матч чемпионата Италии

Прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Кремонезе» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Болонья» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

«Болонья» Итальяно подходит к матчу в статусе команды, которая уже привыкла играть на высоком уровне. Домашний футбол у эмильянцев агрессивный: быстрый розыгрыш, плотный прессинг, стандарты. Орсолини и Кастро регулярно создают моменты, плюс скамейка теперь позволяет держать темп весь матч. На своём поле они не дают сопернику вести игру и уверенно давят с первых минут. Очень стабильны в последнее время!

«Кремонезе» Николы живёт в совсем другом климате: яркий старт сменился серией сложных туров, где защита регулярно трещала под давлением. Команда дисциплинированно отрабатывает без мяча, но Бонаццоли и Варди получают мало опасных передач. Ограниченная ротация и ошибки при выходе из обороны делают любой выезд нервным. В таких условиях даже ничья на поле соперника воспринимается как маленькая победа. К слову, ничьих много.

С учётом разницы в качестве игры и текущей формы логично ждать сценария, где «Болонья» с первых минут задаст темп и постепенно прижмёт соперника. «Кремонезе», скорее всего, будет цепляться за стандарты и редкие контратаки. Базовый выбор по линии — победа «Болоньи» и тотал меньше 3.5 мяча. Без захода в рискованные форы. Хозяева надёжны даже в условиях игры на два фронта — держатся в зоне плей-офф Лиги Европы и в топ-4 Серии А.