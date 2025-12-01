«Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз на матч Ла Лиги

Прогноз на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Валенсия» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Райо» победит за 1.97.

«Райо Вальекано» под руководством Иньиго Переса снова ожидает шумный вечер на «Вальекасе». Хозяева идут в середине таблицы, но дома уступили лишь однажды с начала апреля и умеют душить соперников за счёт плотного прессинга и агрессивной игры без мяча. «Валенсия» Карлоса Корберана плетётся рядом, но особенно мучается именно в выездных матчах, где легко рассыпается под давлением и редко навязывает свою игру.

У хозяев серьёзные потери: травмированы Абдул Мумин и Педро Диас, дисквалифицированы Иси Паласон и Пате Сисс, под вопросом Балью и Нтека. Пересу приходится заново собирать середину поля и фланги. При этом надёжно выглядит связка Аугусто Батальи с Флорьяном Лежёном, один из лучших голкиперов лиги по проценту сейвов, а впереди — заряженный Хорхе де Фрутос, лучший бомбардир команды.

«Валенсия» по-прежнему зависит от упорства Уго Дуро и универсальности Пепелу, но оборона без Диакхаби, Чёмерта и с проблемами у Васкеса заметно проседает, что наглядно показал недавний разгром от «Реала». При отсутствии побед на выезде гостям в первую очередь важна не красота, а очки. Отсюда просматривается закрытый матч. Но логично смотреть в сторону победы «Райо» через тотал меньше 3.5 мяча. Мы просто возьмём П1.