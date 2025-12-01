«Сочи» — «Динамо» Махачкала: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТМ 0.5 в первом тайме за 2.27.

«17-й тур РПЛ закрывается матчем в Сочи. В первый зимний день этого года «Сочи» принимает махачкалинское «Динамо». Матч очень важен для обеих команд с точки зрения набора очков. Ведь когда как не сейчас эти очки можно набрать, потому что класс команд примерно одинаковый. И в таблице их разделяют всего шесть очков. Динамовцы с 14 очками 13-е в таблице, а «Сочи» — последний с восемью баллами.

Немного статистики и информации для выбора прогноза на матч. Махачкалинское «Динамо»— худшая команда в РПЛ по забитым мячам на выезде, всего их два за восемь игр. А также худшая по набору очков в гостевых матчах: две ничьи (1:1 с «Ростовом» и 1:1 с «Оренбургом») и шесть поражений. Команды провели между собой два официальных матча: один в Кубке России год назад в Сочи 1:1 (основное время) и в РПЛ в первом круге 0:0. Основываясь на этих статистических данных, предлагаю рассмотреть ничью.

Также смотрится вариант, что махачкалинское «Динамо» не забьёт. В девяти матчах из 16 футболисты гостей забить не смогли. Да и дома в матче против «Сочи» не смогли распечатать ворота соперника. А я выбираю вариант, что счёт в первом тайме будет 0:0, то есть голов мы в первой половине не увидим. Гости 100% выйдут играть вторым номером и поставят автобус. Уверен, что взломать оборону гостей будет очень сложно, особенно в первые 45 минут. Но выбор за вами, удачи!», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».