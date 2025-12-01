«Сочи» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 1 декабря

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТБ 2 за 2.02.

«Сочи» начинал первый круг с Робертом Морено, но завершал его уже с Игорем Осинькиным. Большую часть очков команда набрала уже с россиянином во главе. В сумме этих очков было восемь, что позволило завершить первую часть чемпионата лишь на предпоследней строчке, да и то лишь по дополнительным показателям сочинцы опередили «Пари НН», у которого после 15 матчей были те же восемь очков. Второй круг «Сочи» начал здорово, но лишь до выхода на поле Артёма Дзюбы в составе «Акрона», который своей игрой помог тольяттинцам перевернуть игру с 0:2 на 3:2.

Махачкалинское «Динамо» завершило первый круг чемпионата России домашним поражением от армейцев 0:1 и на 12-й строчке. В прошлом туре команда Хасанби Биджиева гостила в столице против своих московских одноклубников. Получилось неудачно — поражение 0:3, и махачкалинцы опустились в зону стыковых матчей. Но был и другой момент, дагестанская команда вышла в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в первом матче переиграла армейцев на своём поле и открыла счёт в гостевой игре. Но красно-синие после перерыва забили дважды, и оба мяча на счету Поповича. Да и в серии пенальти хозяева били без промаха, а Игорь Акинфеев один удар отразил, и теперь «Динамо» сыграет в нижней части сетки против «Ростова».

Обе команды забивают крайне мало, динамовцы и вовсе имеют худшую атаку в этом чемпионате — всего восемь голов в 16 матчах, а сочинцы забили 14, что тоже меньше гола за игру в среднем. Но тут встречаются конкуренты в борьбе за выживание. Поэтому, как мне кажется, тут может вопреки получиться матч верховой, ведь очки нужны всем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».