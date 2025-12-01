«Родина» — «КАМАЗ»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Родина» — «КАМАЗ».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16.

«Родина» с большим скрипом стартовала в этом сезоне Первой лиги, в шести стартовых турах у московской команды не было ни одной победы, и сложилось впечатление, что задача на сезон будет — борьба за выживание. Однако в конце августа «Родина» одержала первую победу, разгромив «Торпедо», и с тех пор проиграла лишь дважды — 0:4 в Челябинске, но два мяча пропустив в меньшинстве, и тем же уральцам в серии пенальти, вылетев из Кубка России. Сейчас «Родина» уже на третьей строчке в Первой лиге, и до прямой путёвки осталось три очка, если считать потерянные очки.

У «КАМАЗа» этот сезон — переходный. В конце сентября команду покинул многолетний главный тренер Ильдар Ахметзянов, которого пригласили в «Оренбург». Теперь командой из Набережных Челнов руководит Антон Хазов, при нём «КАМАЗ» провёл уже 10 матчей. Из них три — в Пути регионов Кубка России, челнинцы прошли «Чайку» и «Челябинск», однако на этой неделе участие в турнире завершили, уступив на своём поле «Крыльям Советов» в серии пенальти. Теперь команда Антона Хазова может сосредоточиться исключительно на Первой лиге. Там «КАМАЗ» уже три тура подряд без побед и идёт на шестой строчке.

В каждом из четырёх предыдущих матчей команда Антона Хазова пропускала, а в выездном — и вовсе трижды. «Родина» в прошлом туре не забила, хотя по сезону у них одна из лучших атак. Но больше всех забил именно «КАМАЗ» — 36 в 20 встречах. Поэтому хотелось бы, чтобы команды порадовали атакующим футболом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».