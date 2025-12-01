«Сибирь» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Барыс».

Ставка: ничья за 4.38.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«На дворе — зима! Ура, товарищи! Ну а я надеюсь, что зиму начну с парочки точных прогнозов. Первый прогноз как раз на игру из столицы Сибири — Новосибирска. Местная «Сибирь» примет «Барыс». Команды в этом сезоне встречались уже целых три раза.

27 сентября в Астане победил «Барыс» 6:4, 5 октября в Новосибирске победила «Сибирь» 1:0, 14 октября в Астане победила «Сибирь» 4:3 Б.

Как видите, по очкам равенство — 4:4. По победам преимущество у новосибирцев. Как сложится всё сейчас? «Барыс» проиграл три матча подряд с общей разницей шайб 8:17. В Новосибирске команде Михаила Кравца предстоит заключительный матч в выездной серии. Мне кажется, что наметился какой-то кризис в игре.

У «Сибири» дела немногим лучше. Да, у и. о. главного тренера Ярослава Люзенкова получилось добыть две победы на выезде, но, вернувшись домой, команда в субботу уступила «Автомобилисту». В целом матч был неплохой, но, чтобы выигрывать у таких серьёзных команд, надо играть очень чётко: как в атаке, так и в обороне.

Я ожидаю, что матч будет вязким и тяжёлым. Велика цена ошибки. «Сибири» очень нужны очки, ведь они прямо сейчас замыкают Восточную конференцию, отставая от идущего предпоследним «Барыса» на шесть очков, имея матч в запасе. Я бы выбрал победу хозяев в матче, но хочется попробовать поискать ничью в этом противостоянии. Мне кажется, что она вполне возможна», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».