Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» — «Трактор»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Череповце

«Северсталь» — «Трактор»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Череповце
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два последних матча «Трактор» выиграл с общим счётом 15:1, но не забывайте, что в соперниках были «Шанхай» и «Сочи». Куда показательнее другая статистика. Побед над сильными командами уральцы не одерживали с 11 октября (!), когда дома был обыгран «Локомотив». После этого – шесть подряд поражений от топ-соперников. Настоящий комплекс, который должен сыграть против гостей и в Череповце.

Тем более что «Северсталь», одержав шесть побед в последних семи матчах, по ходу этой серии одолела и «Локомотив», и минское «Динамо», и ЦСКА, и «Спартак». У команды Козырева всё в порядке и с характером, и с результативностью. С учётом того, что у «Трактора» много ошибок в обороне и не лучшие вратари, ставил бы на то, что в матче будет забито минимум 6-7 голов», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Динамо» спустя две недели без Кудашова и странный ЦСКА: экспресс на КХЛ
«Динамо» спустя две недели без Кудашова и странный ЦСКА: экспресс на КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android