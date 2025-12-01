«Северсталь» — «Трактор»: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Череповце

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Два последних матча «Трактор» выиграл с общим счётом 15:1, но не забывайте, что в соперниках были «Шанхай» и «Сочи». Куда показательнее другая статистика. Побед над сильными командами уральцы не одерживали с 11 октября (!), когда дома был обыгран «Локомотив». После этого – шесть подряд поражений от топ-соперников. Настоящий комплекс, который должен сыграть против гостей и в Череповце.

Тем более что «Северсталь», одержав шесть побед в последних семи матчах, по ходу этой серии одолела и «Локомотив», и минское «Динамо», и ЦСКА, и «Спартак». У команды Козырева всё в порядке и с характером, и с результативностью. С учётом того, что у «Трактора» много ошибок в обороне и не лучшие вратари, ставил бы на то, что в матче будет забито минимум 6-7 голов», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».