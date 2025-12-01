«Северсталь» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 1 декабря

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 2.71.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«15:1 — столько забили и пропустили хоккеисты челябинского «Трактора» за два последних матча в Челябинске. Вот как на команду повлияли недавние изменения в тренерском штабе, а также расставание с Крисом Дриджером, которого ещё долго будут вспоминать любители хоккея в России. В общем, хоккей у «Трактора» получается, и смотреть за ними очень увлекательно.

«Северсталь» тоже скучной не назовёшь. Команда в последнее время находится около первого места на Западе, меняясь лидерством с минским «Динамо». Чтобы вы понимали всю мощь команды Андрея Козырева, в ноябре за 11 матчей у команды всего лишь три поражения при восьми победах.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами друг с другом. В Челябинске «Трактор» выиграл со счётом 5:1, а в Череповце 2:1 победила «Северсталь». У букмекеров небольшим фаворитом матча являются хозяева. Победа в матче «Северстали» оценивается ниже, чем победа «Трактора».

Но всё-таки я считаю, что медовый месяц у челябинцев продолжается, плюс в Череповце к ним присоединится ещё один новый член тренерского штаба Сергей Зубов. Поверю в победу «Трактора» в основное время», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».