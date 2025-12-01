Скидки
«Северсталь» — «Трактор»: прогноз Алексея Гасилина на встречу КХЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» – «Трактор».

Ставка: победа «Северстали» за 2.35.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
1-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

«Северсталь» в последних матчах прибавила по движению и плотности — команда начала играть компактнее и быстрее возвращаться в оборону, за счёт чего стала надёжнее выглядеть в обороне. «Трактор» же в недавних играх разорвал «Сочи» и «Шанхай» с общим счётом 15:1, но эти команды сейчас показывают очень слабый хоккей, много проигрывая. В последних встречах «Северстали» и «Трактора» перевес на стороне хозяев. Да и в таблицу если посмотреть: череповчане на второй строчке Запада, а челябинцы — всего лишь на шестой. В общем, фаворитом для меня здесь является «Северсталь», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

