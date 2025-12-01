ЦСКА — «Салават Юлаев»: ставка Бориса Миронова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Не забываем о том, насколько близки друг другу компании, спонсирующие сегодняшних соперников. Перед уфимцами вряд ли будет стоять цель перебе́гать и перебить оппонента. А переиграть москвичей в хоккей у подопечных Козлова вряд ли получится. Всё-таки разница в мастерстве – однозначно в пользу команды Никитина.

Так что победная серия «Салавата» в первый день зимы должна прерваться. Мотивация ЦСКА гораздо выше. К тому же в четверг мы увидели, что армейцы, играя от ножа, могут брать своё как минимум во встречах с середняками лиги. При этом у хозяев всё ещё много ошибок в обороне, а вратари небезупречны. С учётом того, что уфимцы стараются показывать творческий активный хоккей, напрашивается ставка на тотал больше 5 шайб. Встреча почти наверняка будет результативной», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».