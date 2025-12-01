«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо».
Ставка: тотал «Торпедо» меньше 2.5 за коэффициент 1.70.
«Московское «Динамо» набирает ход под руководством нового главного тренера (пока он исполняющий обязанности, однако скоро должен быть назначен на этот пост официально) Вячеслава Козлова. Бело-голубые последовательно обыграли «Амур» (4:2) и «Локомотив» (1:0), показав, что команда выходит из кризиса. Правда, пока странными выглядят слухи о скором обмене вратаря Владислава Подъяпольского, но и его сменщик Максим Моторыгин прекрасно справляется со своей работой.
«Торпедо» после недельного перерыва не смогло показать свою игру в домашней встрече с минским «Динамо»: поведя в счёте после гола Сергея Гончарука, нижегородцы пропустили дважды и в итоге проиграли. Однако команда Алексея Исакова продолжает идти в топ-4 Западной конференции, оставляя позади «Спартак», ЦСКА, СКА и своего предстоящего соперника. С учётом возможностей оппонентов результат очень достойный.
В нынешнем сезоне «Торпедо» и московское «Динамо» уже провели один матч между собой — в Нижнем Новгороде в начале октября гости взяли верх со счётом 4:1. Думаю, что и на этот раз «Динамо», которое стало играть более строго в обороне, не позволит сопернику создать много моментов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».