«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо».

Ставка: тотал «Торпедо» меньше 2.5 за коэффициент 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Торпедо Нижний Новгород

«Московское «Динамо» набирает ход под руководством нового главного тренера (пока он исполняющий обязанности, однако скоро должен быть назначен на этот пост официально) Вячеслава Козлова. Бело-голубые последовательно обыграли «Амур» (4:2) и «Локомотив» (1:0), показав, что команда выходит из кризиса. Правда, пока странными выглядят слухи о скором обмене вратаря Владислава Подъяпольского, но и его сменщик Максим Моторыгин прекрасно справляется со своей работой.

«Торпедо» после недельного перерыва не смогло показать свою игру в домашней встрече с минским «Динамо»: поведя в счёте после гола Сергея Гончарука, нижегородцы пропустили дважды и в итоге проиграли. Однако команда Алексея Исакова продолжает идти в топ-4 Западной конференции, оставляя позади «Спартак», ЦСКА, СКА и своего предстоящего соперника. С учётом возможностей оппонентов результат очень достойный.

В нынешнем сезоне «Торпедо» и московское «Динамо» уже провели один матч между собой — в Нижнем Новгороде в начале октября гости взяли верх со счётом 4:1. Думаю, что и на этот раз «Динамо», которое стало играть более строго в обороне, не позволит сопернику создать много моментов», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».