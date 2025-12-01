«Барселона» — «Атлетико»: когда матч Примеры, кто фаворит

2 декабря в матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.20 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 — около 24%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

У «Барселоны» всё не слава богу. Команда выдала победную серию в чемпионате Испании, ликвидировав отставание от мадридского «Реала». Самое время получить 0:3 от «Челси» в Лиге чемпионов и опуститься на 18-е место! Упустить выход в плей-офф практически невозможно, а вот ради попадания в топ-8 предстоит набрать в оставшихся турах максимум.

Мадридцы завалили старт сезона, зато к концу осени набрали страшный ход. Штампуют победу за победой и очень мало пропускают. Сели на хвост лидерам чемпионата Испании, отставание минимальное. В принципе, «Атлетико» уже сейчас в чемпионской гонке, однако победа в матче с каталонцами обострит ситуацию и определённо добавит футболистам уверенности.