«Барселона» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 2.05.

График плотный, а состав у Ханс-Дитера Флика не самый глубокий. Последствия ухода Иньиго Мартинеса не перекрыты: есть проблемы в высоком оборонительном блоке, хуже выход из-под прессинга. В атаке сильно не хватает Педри, хотя полузащитник потихоньку приближается к возвращению в строй. Есть надежда, что сыграет с «Атлетико».

Мадридцы завалили старт сезона, зато к концу осени набрали страшный ход. Штампуют победу за победой и очень мало пропускают. Сели на хвост лидерам чемпионата Испании, отставание минимальное. В принципе, «Атлетико» уже сейчас в чемпионской гонке, однако победа в матче с каталонцами обострит ситуацию и определённо добавит футболистам уверенности.

И шансы гостей кажутся как минимум не хуже. Достаточно вспомнить два последних выездных матча в Барселоне: 2:1 – в первом круге Примеры и 4:4 – в первой встрече полуфинала Кубка Испании. Линия даёт шанс заиграть Х2 за отличный коэффициент 2.05. Ещё нам нравится ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 2.35. Риск выше, однако оборона хозяев в последнее время часто сбоит.