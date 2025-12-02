Скидки
«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз на матч Кубка Германии

Прогноз на матч Кубка Германии «Боруссия» Д — «Байер» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: проход «Байера» за 2.55.

Календарь Бундеслиги вступил в сговор с жеребьёвкой Кубка Германии и подкинул нам немножко веселья. Дортмундская «Боруссия» и «Байер» сойдутся во второй раз за трое суток. 29 ноября они дали концерт в чемпионате Германии, а во второй день зимы выступят на бис. Здесь точно будет проигравший, кубковый формат не оставляет шансов на ничью.

Есть подозрение, что составы соперников будут сильно отличаться от тех, что мы видели накануне в чемпионате Германии. А значит, ставить на исход попросту опасно. Единственное – при таких исходных данных есть смысл сыграть против линии. А на проход «Байера» дают отличный коэффициент 2.55.

Вариант попроще — тотал меньше 3 голов за 1.98. Экспериментальные составы означают снижение сыгранности. И, как следствие, больше проблем в позиционных атаках. В теории это должно снизить результативность. Кроме того, четыре из шести предыдущих очных встреч выдались «низовыми». Так что ТМ напрашивается.

