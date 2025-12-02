«Ювентус» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Удинезе» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТМ 2 гола «Ювентуса» за 1.85.

Гости поразительно стабильны: выдают очередной крепкий сезон в середине турнирной таблицы. На зону еврокубков не претендуют, за выживание не борются. Знают себе цену. Что в такой ситуации способно превратить ещё один ровный сезон в нечто большее? Правильно: Кубок Италии.

Год назад «Удинезе» попал в 1/8 финала на «Интер» и безропотно уступил со счётом 0:2. Есть подозрение, что нынешнему «Ювентусу» вообще не до Кубка Италии. Надо исправлять ситуацию в Серии А, чтобы не остаться без Лиги чемпионов на будущий год. И выходить в плей-офф ЛЧ, чтобы получить призовые от УЕФА. Деньги очень нужны в связи с проблемами по линии ФФП.

Так что ожидаем солидную ротацию от фаворита. Зайдут далеко в Кубке Италии — замечательно. Нет — долго грустить некогда, впереди битва с «Наполи» в Серии А и решающие туры общего этапа Лиги чемпионов. Брать ли на таком фоне проход «Удинезе» за 4.35 — дело вкуса. Гости остаются аутсайдерами, но как будто бы шансы вовсе не так малы, как может показаться.

А вот ИТМ 2 голов «Ювентуса» за 1.85 видится надёжной ставкой. «Бьянконери» в принципе испытывают проблемы в созидании, а команда из Удине много не пропускает. Скорее всего, если гранд и пройдёт дальше, то сделает это благодаря обороне. 1:0 или 2:0 видятся потолком. Силы пригодятся в Неаполе.