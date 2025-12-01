Выиграй 5 000 000 рублей в новогодней акции от БЕТСИТИ

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила специальную новогоднюю акцию с розыгрышем 2026 фрибетов от 5000 рублей до 5 000 000 рублей.

Для участия в ней нужно нажать кнопку «Участвовать» на странице акции, выбрать одну из двух групп и пополнить счёт на нужную сумму (если эти средства уже есть на счёте, то ничего вносить не нужно):

• GOLD — от 1000 рублей.

• DIAMOND — от 30 000 рублей.

Далее необходимо делать ставки на сумму от 100 рублей с коэффициентом от 1.50. Чем больше сумма ставок по отношению к начальному балансу, тем выше место в рейтинге и крупнее выигрыш.

Топ-1013 участников в каждой группе получат фрибеты. Размер выигрыша зависит от занятого места в рейтинге. Победитель группы DIAMOND получит до 5 000 000 рублей, а группы GOLD — до 500 000 рублей.

ВАЖНО: один пользователь может участвовать в обеих группах.

В акции могут принять участие как зарегистрированные, так и новые пользователи БЕТСИТИ.

Срок действия каждого фрибета составляет 30 дней с момента начисления.

Присоединиться к новогодней акции можно до 29 декабря включительно. Итоги будут подведены 30 декабря. С полными правилами можно ознакомиться здесь.

